Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson ile yollarını ayırdı
Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kararı Türkiye Futbol Federasyonuna bildirirken; 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 144 maçta 4 gol kaydetti.
Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Victor Nelsson, Galatasaray'da 144 maçta 4 gol attı.
Kaynak: AA
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