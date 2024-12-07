Galatasaray, Sivasspor'la 37. Randevuda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Sivasspor'la 37. Randevuda

Galatasaray, Sivasspor\'la 37. Randevuda

Galatasaray, 15. haftada Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Lider Aslan, galibiyet peşinde.

07.12.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor ile ligde 37. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 35 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

37. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 36 müsabakada sarı-kırmızılılar, 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Sivas'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona ererken, İstanbul'daki maçı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

16 maçlık yenilmezlik serisi

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 11'i Süper Lig, 5'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan son olarak Eyüpspor ile mücadele etti ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 mücadeleye çıktı. Aslan bu maçların hepsinden galip ayrılırken, 14 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Bodrum FK ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Ligde deplasmanda üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ile durumu son antrenmanda belli olacak Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

Ligde bütün maçlarda gol attı

Bu sezon hücum performansıyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmaya başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 13 müsabakada da toplam 35 gol kaydetti ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan'da Victor Osimhen 6, Barış Alper Yılmaz 5, Mauro Icardi ile Michy Batshuayi 4'er ve Dries Mertens de 3 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Bülent Uygun'a yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 4 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 3 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

Turgut Doman düdük çalacak

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Furkan Ürün yapacak. Maçın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Galatasaray, Sivasspor, istanbul, Politika, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor'la 37. Randevuda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 İstanbul’daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:25 Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmış Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
12:44 Putin’den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
12:23 Bakan Yerlikaya’dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü’ne tebrik mesajı Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:48 İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 10:19:23. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor'la 37. Randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.