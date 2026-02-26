Galatasaray Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
Son Dakika

Galatasaray Son 16'ya Yükseldi

26.02.2026 02:09
Galatasaray, Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 5-2 galibiyetle son 16'ya kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldiği ve uzatmalara giden maçta 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetle son 16'ya kalmayı başardı.

Sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadelenin rövanşını Portekizli Joao Pinheiro yönetti. Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Luciano Maia yaptı.

Galatasaray maça; Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Ev sahibi Juventus ise; Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız ilk 11'iyle maça başladı.

Maçın ilk pozisyonu Galatasaray'dan geldi. 2'nci dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sanchez'in kafa vuruşu kaleci Perin'de kaldı.

4'üncü dakikada sol kanttan kenanın ortasında Gatti'nin kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.

10'uncu dakikada Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

11'inci dakikada taçtan gelen topu Abdulkerim'in aşırttı. Topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunu kaleci kornere çeldi.

22'nci dakikada Juventus'un sağ kanattan gelişen atağında kaleci Uğurcan'ın uzaklaştırdığı top Conceiçao'ya geldi. Oyuncunun ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

30'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın Sanchez'den seken şutunu kaleci Uğurcan zor pozisyonda dışarı tokatlamayı başardı.

Maçın 35'inci dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Torreira'nın, ceza sahasında topa hamle yapan Thuram'a arkadan yaptığı hareketi karşılaşmanın Portekizli hakemi Joao Pinheiro penaltı olarak değerlendirdi. 37'nci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Locatelli, Uğurcan'ı mağlup ederek takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

2'nci yarının başında, 48'inci dakikada hava topu mücadelesinde Kelly, Barış Alper Yılmaz'ın ayağına basarak sert bir faul yaptı. Bu müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Kelly'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR izlemesi sonrası karşılaşmanın hakemi Pinheiro, Juventuslu futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

55'inci dakikada Kenan sol kanattan ceza sahası içine girdi ve vuruşu kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

66'ncı dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Perin topu kornere çeldi.

71'inci dakikada Gatti takımına 2'nci golü kazandırdı. Juventus'un kullandığı köşe vuruşu sonrası sağdan gelen ortaya kale sahası içerisinde vuran Gatti topu filelerle buluşturdu: 2-0.

77'nci dakikada ceza sahası önünde topu kapan Thuram'ın aşırtma vuruşu dışarı çıktı.

78'inci dakikada sol kanattan yapılan ortada uzak direkte topla buluşan Kenan'ın vuruşu direkten döndü.

82'nci dakikada Juventus 3'üncü golü buldu. Sol kanatta serbest vuruş kazanan ev sahibi ekibin ceza sahasına yapılan ortasında kale sahasına indirilen topu McKennie kafayla ağlara gönderdi: 3-0.

90+4'te sağ kanattan Boey'in ortasına kafayı vuran Barış Alper topu dışarı gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

İlk uzatma bölümünün 6'ıncı dakikasında Boga'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan McKennie Zeghrova'ya pasını verdi. Boş pozisyondaki Zeghrova topu direğin yanından auta attı.

105+1'inci dakikada ceza sahası içinde Barış Alper'in asistinde topla buluşan Victor Osimhen sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye indiren golü buldu: 3-1

İlk uzatma devresi bu skorla sona erdi.

110'uncu dakikada Zhegrova sağ kanattan korner çizgisine yakın bölgede vücut çalımıyla ceza sahası içine girip sert vurdu. Şutu Uğurcan çıkarmayı başardı.

119'uncu dakikada ortadan topla ilerleyen Singo'nun derinlemesine pasında topla buluşan Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Maç bu skorla sona erdi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.