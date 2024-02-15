Galatasaray, Sparta Prag maçında kadrosunu korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Sparta Prag maçında kadrosunu korudu

Galatasaray, Sparta Prag maçında kadrosunu korudu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, son 3 Süper Lig maçının kadrosunu korudu. Teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Yeni transferler Serge Aurier, Derrick Köhn ve Eyüp Aydın ise kadroda yer almadı.

15.02.2024 20:53  Güncelleme: 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son 3 Süper Lig maçının kadrosunu korudu.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'ini sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius bekledi.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK, 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor ve 25. haftada 2-0 galip tamamladıkları RAMS Başakşehir mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.

Yeni transfer Aurier kadroda yok

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya kattığı Fildişi Sahilli sağ bek, şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan dün döndü. Henüz takımla antrenmana çıkmayan 31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçının kadrosunda yer bulmadı.

Galatasaray'da ayrıca UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile Eyüp Aydın da kadroda yer almadı.

Oliveira, 12 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.

Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.

İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Sparta Prag, Galatasaray, Eyüp Aydın, Okan Buruk, Kaan Ayhan, Muslera, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sparta Prag maçında kadrosunu korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Sparta Prag maçında kadrosunu korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement