Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.