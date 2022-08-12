Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek

12.08.2022 09:08
Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.

Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle ilk haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında süre alamayan 2 futbolcu, Giresunspor müsabakasını da kaçıracak.

Mücadelede sağ bekte Sacha Boey'in forma giymesi bekleniyor.

Gözler yeni transferlerde

Galatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in kadroda yer alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.

Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.

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Bitexen Giresunspor, ilk hafta mağlubiyetini Galatasaray karşısında telafi etmek istiyor Bitexen Giresunspor, ilk hafta mağlubiyetini Galatasaray karşısında telafi etmek istiyor Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak
Kaynak: AA

Antalyaspor, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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