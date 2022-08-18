Ümraniyespor ile Galatasaray, ilk kez resmi maçta rakip - Son Dakika
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Ümraniyespor ile Galatasaray, ilk kez resmi maçta rakip

18.08.2022 11:50
Ümraniyespor ile Galatasaray, ilk kez resmi maçta rakip

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ilk kez resmi maçta rakip olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ilk kez resmi maçta rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 2 haftada sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve ligde 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Ümraniye ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle aldığı 1 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta sahasında mücadele ettiği Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Bu sezonun yeni takımı Ümraniyespor ise ilk hafta Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken, ikinci hafta ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

İlk resmi maç

Galatasaray ile Ümraniyespor yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.

Ali Şansalan düdük çalacak

Ümraniyespor - Galatasaray maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor ile Galatasaray, ilk kez resmi maçta rakip - Son Dakika

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