Wanda Nara'dan ses getiren fotoğraf! Galatasaray'ın çileği Mauro Icardi'ye böyle destek verdi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. MauroIcardi, sarı-kırmızılı takım ile ilk maçına çıkarken, eşi Wanda Nara'nın maça gelmemesi merak uyandırdı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Nara'nın bir program çekimi için Arjantin'de olduğu ortaya çıktı. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nara, bu seferde fotoğraflarıyla gündeme geldi.

ARJANTİN'DEN GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Inter formasıyla adından söz ettiren ve İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı olduktan sonra 50 milyon Euro'ya Fransa'nın en büyük ekiplerinden biri PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılı formayla golde katkısı bulunan Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara ise maça gelemedi. Aynı zamanda ünlü yıldızın menajerliğini de yapan eşi Nara'nın bir program çekimi için Arjantin'de olduğu yaptığı paylaşımlarla belli oldu. Nara, görüntülü bağlanarak Arjantin'den maçı takip etti.

FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Wanda Nara, Arjantin'deki program için hazırlandı. Çekim öncesi paylaştığı fotoğraflar yine büyük beğeni topladı.