Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Kerem Aktürkoğlu\'na ilgi var

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Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün , " Kerem Aktürkoğlu da yaşamış olduğu şampiyonluklar ve geldiği nokta itibariyle yurt dışından gelecek tekliflere daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in de uygun göreceği, kulübün de tatmin olacağı birtakım istekler olursa bunları değerlendirebileceğimizi söyledik. Elbette Kerem'in göstermiş olduğu performans, geçmiş kariyeri ve gelecekteki beklentilerinden dolayı Kerem'e de ilgi var. Ancak şu an transfer gerçekleşir ya da gerçekleşme aşamasındadır gibi bir noktada değiliz" dedi.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi özelinde kulübü yıpratmaya yönelik politika izlendiğini ifade eden Cenk Ergün, "Bir süredir ciddi anlamda organize olduğunu düşündüğüm bir davranış tarzı var. Bu da şahsım özelinde takımımıza ve kulübümüze yaşatılmakta olan bir yıpratma politikası. Anlamsız olduğunu ve gerçekleri içermediğini düşünüyorum. Burada amacın büyük çerçevede kulübümüzün gitmek istediği yolda art niyetli şekilde geriye çekilmek istendiğini düşünüyorum. Teknik heyetimizin bize sunmuş olduğu pozisyonlar çerçevesinde çalışmalarımızı da yaptık. Lige çok büyük bir umutla başladık. Hedefimiz yine şampiyonluk. Çarşamba günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi play-off maçı da bizim için çok ciddi, kritik bir hedef" diye konuştu.

"KOSKOCA GALATASARAY'DA BEN TEK BAŞIMA TRANSFER YAPABİLME YA DA ZORLA DİKTE ETTİRME GÜCÜNE SAHİP OLABİLİR MİYİM?"

Sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında yorumlarda bulunan Cenk Ergün, "Etkilenmiyor demek yalan olur. 1985'te bu kulübün içerisine girdim, 2006'da burada çalışmaya başladım. Transferde nasıl yapıldığı bilinen bir organizasyon. Oyuncu havuzunu belirleme çalışmalarımız vardır, yıllarca böyledir. 2 sene önceki kampta transfer işlerinin içerisinde eskisi kadar olmadığımı belirttim. Bunlara rağmen istendiği gibi olmayan transferlerin, daha başarısız olanların sanki benim tarafımdan yapılmış da getirilmiş gibi bir algı var. Koskoca Galatasaray'da ben tek başıma transfer yapabilme ya da zorla dikte ettirme gücüne sahip olabilir miyim? Geçen sene çok fazla ortalarda olmayan Ayhan Akman'a rövanşist olmuşum da Ayhan Akman ortalarda yokmuş gibi bir algı var. Sevgili Fatih Demireli için 'Cenk onu yanına almıyor' gibi algı oluştu. Fatih Demireli'nin sağlık sıkıntısı var. Hala hasta yerinden de sürdürdüğü vazifeler var. Benden sağlık durumundan dolayı ricada bulundu ve ben de doğal olarak ona bu izni verdim, çalışmalarını evden sürdürüyor. Algılar, iş yapmayı engeller noktaya geldi. Biz artık işimize mi devam edelim yoksa birtakım tevatürü toparlamak ve doğruya düzelttirmek için uğraş mı verelim bunu bilemez olduk" şeklinde konuştu.

"KULÜBÜN ÖNÜNDE ÇOK PARLAK BİR GELECEK VAR"

Galatasaray Kulübü'nün önünde çok parlak bir geleceği olduğunu söyleyen Ergün, "Aslında hedef ben değilim. Ben sadece bir aracım. Amaç, buradan oluşturulacak polemiklerle bizim akışımızda sıkıntı oluşturmak, taraftarla ve camiayla aramızdaki güven ilişkisini kırmak. Kısa bir süre sonra Kemerburgaz'a yeni tesise gidiyoruz, defalarca anlatıldı. Bankalar Birliği'nden çıkma projesi defalarca anlatıldı. Kulübün önünde çok parlak bir gelecek var ve bu çok yakında olacak" ifadelerinde bulundu.

"BURADA OLAN HERKES GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMIŞTIR"

Rakiplerin de güçlendiği bir ortamda şampiyonluk yolunun daha zorlu olacağını belirten Cenk Ergün, "2 sene şampiyon olmuş bir takımı, rakiplerimizin de kendilerini çok daha kuvvetlendirdiği bir ortamda 5'inci yıldız ve 25'inci şampiyonluk yoluna çıkarttığınız zaman bu kolay bir iş değil. Çünkü insanların maddi ve manevi olarak tekrar konsantrasyonlarını sağlamak çok kolay değil. Bunu yukarıda tutmak çok kolay değil. Bir yandan da çalıştığınız insanlarla aranızda hiçbir şey olmamasına rağmen sanki bir güven sıkıntısı varmış gibi bir izlenim içerisinde yaşamak çok zor. Burası Galatasaray, burada olan herkes Galatasaray için çalışmıştır" yorumlarında bulundu.

"KEREM YURT DIŞINDAN GELECEK TEKLİFLERE AÇIK OLDUĞUNU BİZE BİLDİRDİ"

Wilfried Zaha, Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu'nun transfer durumlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaha'nın ayrılmakla ilgili talebi oldu. Bizler tarafından da belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda talep uygun görüldü. İnişli çıkışlı dalgalanmaları olan bir süreç var. Eğer görüşmeler istenen şekilde devam ederse zaten gerekli açıklamalar yapılacaktır. Derrick Köhn ile ilgili de transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi şekilde bir talep geldi. Fakat oyuncunun tercihi bu sezon bu teklifi değerlendirmemek yönünde oldu. Dolayısıyla şu an için Derrick Köhn ile ilgili bir gelişme yok. Kerem Aktürkoğlu da yaşamış olduğu şampiyonluklar ve geldiği nokta itibariyle yurt dışından gelecek tekliflere daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in de uygun göreceği, kulübün de tatmin olacağı birtakım istekler olursa bunları değerlendirebileceğimizi söyledik. Elbette Kerem'in göstermiş olduğu performans, geçmiş kariyeri ve gelecekteki beklentilerinden dolayı Kerem'e de ilgi var. Ancak şu an transfer gerçekleşir ya da gerçekleşme aşamasındadır gibi bir noktada değiliz."

"ZAMAN İÇERİSİNDE BİZDEN GİDEN OLURSA ONLARIN YERİNE TAKVİYELER YAPILACAKTIR"

Avrupa'da istenilen maaş ve bonservis bedellerinin oldukça yükseldiğini belirten Cenk Ergün, "Kadro mühendisliği ve yabancı oyuncularımızın sayısı da bu konuyla doğru orantılı. Şu anda kendisine yeni bir kiralık ya da transfer baktığımız yabancı oyuncularımız da var. Öncelikle bunları da çözmemiz lazım. Zaman içerisinde bizden giden olursa onların yerine takviyeler yapılacaktır. Şimdiye kadar olan transferlerde daha mı zorlandık? Evet. Başkanımızın da dediği gibi, 3 pozisyona transfer yapacaktık, 3 Ağustos'ta bunları bitirdik. Siz de görüyorsunuz Avrupa'da çok anormal bir oyuncu transferi trafiği yok. İstenilen maaşlar ve bonservis bedelleri de oldukça yükselmiş vaziyette. Bunların içerisinde iş yapabiliyor olmak, bizleri hayli zorladı. Bundan sonraki süreçte özellikle Avrupa'daki transfer piyasasının daha erken kapanıyor olmasından dolayı bize daha kolay değerlendirebileceğimiz fırsatlar doğacaktır. Geçtiğimiz senelerde de nasıl transferin son günlerinde birtakım fırsatlar olduysa bu sene de bunların olmaması için hiçbir sebep yok" diyerek sözlerini noktaladı.