Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü

Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona eren antrenmanın ardından sarı-kırmızılı ekip, yarın Lizbon'da son hazırlığını yapacak.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 21.00'de Lizbon'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü - Son Dakika

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