Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri

Ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı kadrosuna kata Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Luyindama ve Yedlin'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar yeni savunmacısını Brezilya'da buldu.
Ajansspor'un haberine göre, Luyindama'yı Suudi Arabistan'a gönderen, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis iddiası geldi. UOL Esporte'nin haberine göre Sarı-kırmızılı takımın Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için Galatasaray, 1.5 milyon dolar teklif etti.
Sarı-kırmızılılar, Robson Reis'in transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Yabancı futbolcu kontenjanında boşluk oluşturulursa bu transfer olacak.
21 yaşındaki Robson Reis bu sezon Santos'la 12 resmi maçta forma giydi. 1.96 boyunda sağ ayaklı savunmacı, geçen sezon ilk kez Santos A Takımı'nda kadroya girmeye başladı. Gündel piyasa değeri 150 bin euro olan Reis'in Santos'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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