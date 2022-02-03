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Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri - Son Dakika

Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri

03.02.2022 23:04
Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri

Luyindama'yla yollarını ayıran Galatasaray, Santos forması giyen savunmacı Robson Reis'le prensipte anlaşma sağladı. Yabancı futbolcu kontejanında yer açmaya çalışan sarı-kırmızılılar, kontenjanda boşluk oluşturabildiği an bu transferi sonlandıracak.

Ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı kadrosuna kata Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Luyindama ve Yedlin'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar yeni savunmacısını Brezilya'da buldu.

GALATASARAY, 1.5 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ

Ajansspor'un haberine göre, Luyindama'yı Suudi Arabistan'a gönderen, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis iddiası geldi. UOL Esporte'nin haberine göre Sarı-kırmızılı takımın Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için Galatasaray, 1.5 milyon dolar teklif etti.

Galatasaray, Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Sarı-kırmızılılar, Robson Reis'in transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Yabancı futbolcu kontenjanında boşluk oluşturulursa bu transfer olacak.

PİYASA DEĞERİ 150 BİN EURO

21 yaşındaki Robson Reis bu sezon Santos'la 12 resmi maçta forma giydi. 1.96 boyunda sağ ayaklı savunmacı, geçen sezon ilk kez Santos A Takımı'nda kadroya girmeye başladı. Gündel piyasa değeri 150 bin euro olan Reis'in Santos'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Alpaslan Öztürk, Suudi Arabistan, Galatasaray, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri - Son Dakika
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