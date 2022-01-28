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Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! - Son Dakika

Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!

28.01.2022 14:34

Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçını izlemek istedi ama aradığını bulamadı. GS TV ve YouTube kanalından yayınlanması beklenen maç, hiçbir mecradan paylaşılmadı. Maçı bekleyen taraftarlar GS TV'deki manzarayla çılgına döndü.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında 13.00'te başlayan karşılaşmayı taraftarlar izleyemedi. Birçok mecrada karşılaşmanın GS TV ve Galatasaray YouTube hesabından yayınlanacağı paylaşıldı.

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

YAYIN YOK

GS TV'yi açan taraftarlar, maç yayını göremedi. YouTube kanalında da yayın yapılmadı. Bazı fırsatçılar da bu durumu kullandı. Galatasaray-Tuzlaspor canlı yayın yayın adı altında açılan başlıklara taraftarlar toplandı.

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

ZİRVEYE TAŞIDILAR

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada "GS TV" etiketini zirveye taşıdı. Bu etiket altında bir süredir eleştirilerin hedefinde yer alan yönetime ağır tepki gösterildi.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü
Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü
Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü
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Galatasaray, Tuzlaspor, Youtube, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! - Son Dakika
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