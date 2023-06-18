İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ni boydan boya donatan Galatasaray bayraklarının taraftarların emeğiyle ortaya çıktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günler Galatasaray hesabından yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin bayraklarla donatılmış görüntüsü paylaşılarak, "Asmalı, Tünel, Pera; Beyoğlu aşık sana" ifadeleri kullanılmıştı.
Galatasaray taraftarlarının İstiklal Caddesi'ne asılan yaklaşık on bini aşkın farklı ebatlardaki bayrağın masrafını kendi ceplerinden karşıladıkları ortaya çıktı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarından İstiklal Caddesi'ne bayrak desteği - Son Dakika