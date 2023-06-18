Galatasaray taraftarından İstiklal Caddesi'ne bayrak desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray taraftarından İstiklal Caddesi'ne bayrak desteği

18.06.2023 14:50

Galatasaray taraftarları, İstiklal Caddesi'ni boydan boya donatan bayrakların masrafını kendi ceplerinden karşıladı. Yaklaşık on bini aşkın farklı ebatlardaki bayraklar taraftarların emeğiyle asıldı.

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ni boydan boya donatan Galatasaray bayraklarının taraftarların emeğiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

"BEYOĞLU AŞIK SANA"

Geçtiğimiz günler Galatasaray hesabından yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin bayraklarla donatılmış görüntüsü paylaşılarak, "Asmalı, Tünel, Pera; Beyoğlu aşık sana" ifadeleri kullanılmıştı.

TARAFTAR KENDİ CEBİNDEN KARŞILADI

Galatasaray taraftarlarının İstiklal Caddesi'ne asılan yaklaşık on bini aşkın farklı ebatlardaki bayrağın masrafını kendi ceplerinden karşıladıkları ortaya çıktı.

Galatasaray taraftarından büyük fedakarlık! İstiklal Caddesi'ndeki bayrakların sırrı ortaya çıktı
Galatasaray taraftarından büyük fedakarlık! İstiklal Caddesi'ndeki bayrakların sırrı ortaya çıktı
YORUMLAR
500

İstiklal Caddesi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarından İstiklal Caddesi'ne bayrak desteği - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde son detayları görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırdı
16:35 Nursel Ergin, Murat Akyer ile Boşandığını Açıkladı
16:32 Süper Lig devi transferi bitiriyor! Dzeko'nun menajeri İstanbul'da
16:30 Sunucu Nursel Ergin, 6 yıllık eşinden boşandığını dans videosuyla açıkladı
15:59 İzmir'de 4 Türkmenistanlı cesedi derin dondurucuda bulundu
15:57 Derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edildi! Polis 1 şüphelinin peşinde
15:57 Britanya Kralı Charles'ın ilk resmi doğum günü geçit töreni kutlandı
15:53 Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk
15:52 Mbappe, Real Madrid için tarih verdi! Hedef 2024
15:48 Dünya futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! Mbappe, Real Madrid için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 16:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarından İstiklal Caddesi'ne bayrak desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement