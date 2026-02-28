Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

Galatasaray'ın 1980-81 sezonunda kullanılan armasız formayı modern dokunuşlarla yeniden tasarlayarak satışa sunması büyük ilgi gördü. Ancak tanıtım filmindeki bir detay sosyal medyada tartışma yarattı.
Dönemin takım kaptanı Fatih Terim'in yer aldığı eski takım fotoğrafında, tecrübeli futbol adamının görüntüsünün kapatıldığı anlar taraftarların dikkatinden kaçmadı. Tanıtım videosunda Terim'in sansürlendiği iddiası kısa sürede gündem oldu.
Söz konusu forma ile özdeşleşen isimlerden biri olan Fatih Terim'in tanıtımda yer almaması ve görüntüsünün kapatılması birçok Galatasaray taraftarı tarafından eleştirildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kulübe tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.
