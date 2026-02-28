Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü - Son Dakika
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
28.02.2026 12:12  Güncelleme: 12:16
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray'ın 1980-81 sezonunda kullanılan armasız formayı yeniden tasarlayarak satışa sunması büyük ilgi gördü. Ancak tanıtım filmindeki bir detay tartışma yarattı. Dönemin takım kaptanı Fatih Terim'in yer aldığı eski takım fotoğrafında, Terim'in görüntüsünün kapatıldığı anlar taraftarların dikkatinden kaçmadı. Bu durum, Galatasaray taraftarları tarafından çok sert eleştirildi.

Galatasaray'ın 1980-81 sezonunda kullanılan armasız formayı modern dokunuşlarla yeniden tasarlayarak satışa sunması büyük ilgi gördü. Ancak tanıtım filmindeki bir detay sosyal medyada tartışma yarattı.

TANITIMDA TERİM SANSÜRÜ

Dönemin takım kaptanı Fatih Terim'in yer aldığı eski takım fotoğrafında, tecrübeli futbol adamının görüntüsünün kapatıldığı anlar taraftarların dikkatinden kaçmadı. Tanıtım videosunda Terim'in sansürlendiği iddiası kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu forma ile özdeşleşen isimlerden biri olan Fatih Terim'in tanıtımda yer almaması ve görüntüsünün kapatılması birçok Galatasaray taraftarı tarafından eleştirildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kulübe tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Demir Mehmet Demir:
    bırakın şu kibirli adamı artık. yunana gidip orda bile işe yaramadı. 7 10 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Görüldüğü gibi sen ne kadar tarihi saklasanda gerçekler ortaya çıkıyor. Acaba hangi art niyetli Galatasaray taraftarı unutmaz vefalıdır. 12 2 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Gs de Herkez Feöcü değil. belki ondan kapatmıştır 7 3 Yanıtla
