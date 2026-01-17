Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, podcast yayınında Victor Osimhen'i değerlendirdi. Nijeryalı golcünün sahadaki enerjisine ve karakterine dikkat çeken Ferdinand, Osimhen'in "kalbiyle oynadığını" vurguladı.
Ferdinand, Osimhen için transfer döneminde dev kulüplerden net adımlar gelmemesini sorguladı. İngiliz eski futbolcu, yıldız forvetin gol iştahını ve sahada her şeyini ortaya koyan oyun tarzını öne çıkararak, bu seviyedeki bir oyuncuya yönelik ilginin daha yüksek olmasını beklediğini belirtti.
Ferdinand, Manchester United ihtimaline ayrı bir vurgu yaptı. Osimhen'in Old Trafford'a transfer konusunda istekli olacağını savunan Ferdinand, "United isterse Osimhen yüzde 100 gider" sözleriyle dikkat çekti.
Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider
