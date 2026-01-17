Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider - Son Dakika
Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider
17.01.2026 15:05
Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider
Eski futbol yıldızı Rio Ferdinand, Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcünün sahadaki enerjisine vurgu yapan Ferdinand, Osimhen'in transfer ihtimaline de değinerek "Eğer United isterse Osimhen yüzde 100 gider" dedi.

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, podcast yayınında Victor Osimhen'i değerlendirdi. Nijeryalı golcünün sahadaki enerjisine ve karakterine dikkat çeken Ferdinand, Osimhen'in "kalbiyle oynadığını" vurguladı.

"BÜYÜK KULÜPLERİN HAMLE YAPMAMASINA ŞAŞIRDIM"

Ferdinand, Osimhen için transfer döneminde dev kulüplerden net adımlar gelmemesini sorguladı. İngiliz eski futbolcu, yıldız forvetin gol iştahını ve sahada her şeyini ortaya koyan oyun tarzını öne çıkararak, bu seviyedeki bir oyuncuya yönelik ilginin daha yüksek olmasını beklediğini belirtti.

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

MANCHESTER UNITED İÇİN NET SÖZLER

Ferdinand, Manchester United ihtimaline ayrı bir vurgu yaptı. Osimhen'in Old Trafford'a transfer konusunda istekli olacağını savunan Ferdinand, "United isterse Osimhen yüzde 100 gider" sözleriyle dikkat çekti.

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını delirten sözler: Osimhen yüzde 100 gider - Son Dakika

