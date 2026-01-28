Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City– Galatasaray karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya şaka yaptı.
Isınma sırasında Ahmed Kutucu'nun arkası dönükken elindeki sivri çubuğu fırlatan Sane'nin bu hareketi tribünlerdeki taraftarların dikkatini çekti. O anları gören bazı taraftarlar, şakanın tehlikeli olabileceği yönünde tepki gösterdi.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Sane'nin hareketi farklı yorumlara neden oldu. Şakanın dozuna ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.
