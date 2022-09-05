Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de - Son Dakika
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Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de

05.09.2022 21:10
Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yaptıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Okan Buruk, 4. haftada deplasmanda 0-0 berabere sonuçlanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde görevlendirdiği ve ilk 4 haftada gol sevinci yaşayamayan Seferovic'i yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncunun yerine 4 müsabakadaki 2 golün sahibi Gomis'i başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram kadroya alınmadı.

Seferovic formayı Gomis'e kaptırdı

Galatasaray'da ilk 4 haftada tüm maçlara ilk 11'de başlayan yeni transfer Seferovic, bu kez yedek soyundu.

Sezon öncesindeki 3 hazırlık maçında attığı 2 golle taraftarları umutlandıran İsviçreli golcü, Süper Lig'deki ilk 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. 30 yaşındaki santrfor, bu performansıyla Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.

Bu sezon ilk 4 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren ve sarı-kırmızılı ekibin attığı 2 golde imzası bulunan Gomis, Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de forma giydi.

Dubois ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Olimpik Lyon takımından kadrosuna kattığı 27 yaşındaki sağ bek, Avusturya kampında İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapılan maçta sakatlandı.

Yaklaşık 40 gün formasından uzak kalan Dubois, sakatlığını atlatarak ilk kez bir resmi karşılaşmanın kadrosuna alındı.

Taraftardan yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK maçına büyük ilgi gösterdi.

Ev sahibi takımın taraftarları, yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadı'nın büyük çoğunluğunu doldurdu.

Maç 1 dakika geç başladı

Galatasaray-Gaziantep FK maçı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle 1 dakika geç başladı.

TFF'nin Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla santra öncesi hakemler ve iki takımın futbolcuları hareketsiz kalarak maçı başlatmadı.

Gaziantep FK'de 3 değişiklik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 4. haftasında 5-2 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'nde 3 değişikliğe gitti.

Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray müsabakasına Günay Güvenç, Stylianos Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Marko Jevtovic, Angelo Sagal, Abdulkadir Parmak, Alexandru Maxim, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo 11'i ile başladı.

Gaziantep temsilcisinin yedek kulübesinde ise Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Toşca, Ömürcan Artan, Halil İbrahim Pehlivan, Luka Stankovski, Furkan Soyalp, Lazar Markovic, Valmir Veliu ile Tomas Pekhart yer aldı.

Erol Bulut, farklı kazandıkları Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Mirza Cihan, Furkan Soyalp ve Markovic'i Galatasaray karşısında ilk 11'e almadı. Sakatlığı bulunan Mirza kadroya yer alazken, Furkan ve Markovic yedek soyundu.

Genç teknik adam, bu futbolcuların yerine Mustafa Eskihellaç, Sagal ve Abdülkadir Parmak'ı görevlendirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de - Son Dakika
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