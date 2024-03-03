Okan Buruk: Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir fikstür sonrası Beşiktaş derbisi son 10 günde 4. maçımızdı. 6 günde 3. maçımızdı. Yorgunluklar, eksiklikler maçın başından sonuna kadar sahada kazanmaya odaklanan, konsantrasyon olarak en maksimumunu veren ve oyunu doğru oynayan Galatasaray sahada vardı. Erken gol bulduk. Devamında gol atabilirdik. Son paslarda iyi işler yapabilecek ikinci golü atabilirdik. Beşiktaş oyun içerisinde golü aradı. İkinci yarı gole yaklaştığı bölümler de vardı. Bu statta Galatasaray hiç kazanamamıştı, ilk galibiyeti. Bunların hepsini yapan oyuncularıma teşekkür ederim. Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Beşiktaş da iyi bir takım. Son haftalarda az gol yiyen bir takım. Topa sahip olmada iyi işler yaptık. 1-0 öndeyiz diye geri çekilmedik. Genel olarak beni memnum eden bir maç" diye konuştu.

"İkinci yarı bütün maçlarımızı kazandık"

2016 yılında açılan Beşiktaş'ın yeni stadında ilk galibiyetleri aldıklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Burada hiç Galatasaray olarak kazanamamıştık. İlk galibiyetimiz. Bu galibiyet bizim için şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda olduğumuz bir deplasmandı. Liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundaydık. İkinci yarıya başladığımızdan beri bütün maçlarımızı kazandık. Bugünü de kazanarak geçtik. 3 puan aldığımız için, lider olduğumuz için mutluluğum" şeklinde konuştu.

Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında da bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Abdülkerim'in alt adalesinde sakatlığı olmuştu. Onu idareli kullanıyoruz. Dünkü antrenmanda alt adalesinden kendini iyi hissetmedi. Abdülkerim bizim çok önemli ve değerli. Oynadığında önemli performanslar verdi. Bir sonraki maç için doktorumuz kontrol edecek. En yakın zamanda kadronun içerisinde olacak" dedi.

"Türk hakemleri çok daha iyiler"

Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa için yabancı hakem talebi istemesinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Yabancı hakemle ilgili tabii Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuş. Onu da kulüp olarak mı, yazılı mı, orada farklı bir hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerinde güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem uygulaması oluyor. Yunanistan'da da kullanılıyor. Avrupa kupalarında birçok yabancı hakemi de gördük. Bazen Türk hakemlerin hakkın yediğini de düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemleri hepsinden çok daha iyiler. Onların da güvene ihtiyacı var. Çok önemli bir yarış var. Federasyon da onları desteklemek için yeni uygulamalar çıkarıyor. Federasyonun vereceği kara. Türk mü olur yabancı olur mu, kim olursa olsun maça çıkacağız" diye cevap verdi.

Yoğun maç temposunun oyuncuları yorduğunu ifade eden Buruk, "Kaybederek devam ettiğiniz de o yorgunluk daha fazla ortaya çıkıyor. İkinci yarı bütün maçlarımızı kazandık. Burada kazanmak istiyorduk. Bugün her oyuncun alternatifi yoktu. Birçok bölgede de çok fazla alternatifli değildik. Maçı bence iyi götürdük. Çok fazla değişiklik yapmadık. Oyun belli şeyden sonra oturdu. Burada kazanmak güzel. İnşallah kazanarak devam ederiz" dedi.

"Oyuncuların yaptıkları fedakarlıklar Galatasaray'ı başarıya taşıyor"

İyi oyunculara ve iyi karakterli oyunculara sahip olduklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Geçen seneki kadrodan çok fazla oyuncu kullandığımız bölümdeyiz. Bu sene yaptığımız transferler Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar oynadı. Afrika kupası çıktı. Ziyech sakatlandı. Zaha sakatlandı. Öz güven eksikliği bazen değişik şeyler çıkarabiliyor. Benim görevim elimde ne varsa orada en iyisini çıkarabilmek. Bugün de bunu yaptık. Oyuncularımın iyi niyeti var. Sakat sakat oynayanlar var. Kaan yüzde yüz değil. Icardi sahada yüzde 50'siyle oynadı. Yaptıkları fedakarlıklar da Galatasaray'ı başarıya taşıyor. Ben de onlara liderlik yapmak istemiyorum. Dün geniş bir toplantı yaptık. Hem konuştuk hem maç analizi yaptık. Orada beraber yemek yedik. Bugün de oyuncular net bir şekilde bunun karşılığını verdi" açıklamasında bulundu.

"En büyük avantaj tek maçlık haftaya döndük"

Şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Hiçbir maçı ayıramıyorum. 5 gün sonra Rizespor ile sahamızda oynayacağız. O maç da zor olacak. En büyük avantaj tek maçlık haftaya döndük. Daha diri daha konsantre bir şekilde maçlara çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Mertens örnek bir oyuncu"

Belçikalı futbolcu Dries Mertens için ise Buruk, "Geçen sene ile bu sene arasında önemli bir fark var. Mertens bu tempoya alışmış bir oyuncu. Biz onu ne kadar korumaya çalışsak da oynamaktan büyük zevk alıyor. 85. dakikada geriden galip topu kazanması takıma olan aidiyetini gösteriyor. Çok akıllı bir oyuncu. Taktiksel olarak düşünceleri sahada uygulan bir oyuncu. Takım için, soyunma odası için, dışarısı içinde önemli bir oyuncu. Kişisel olarak da örnek oyunculardan biri" diye konuştu.

Sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier hakkında bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktör, "Yavaş yavaş başlatacağız. 2 gün önce topla başladı. Tam ağrıları geçmedi. Tahminen 1 haftalık bir süreç daha bizi bekliyor. Bir sonraki maç direkt oynayabilecek durumda olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Başa baş giden bir yarış var"

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile birlikte kazanarak gittiklerini ifade eden Okan Buruk, "Birbirine çok yakın puanlar. Her maç aynı önemde. İki takım da kısa vadede kazansa da puan kaybetse de kısa vadede bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Başa baş giden bir yarış. İki takımın da şansı eşit durumda. Bir maça bakan bir şey. Aynı ciddiyeti aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. İstanbul'a çıkamayacağız ama Karagümrük ve Kasımpaşa ile önemli deplasman maçları oynayacağız" dedi.

Kadroda olmayan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın bundan sonraki maçlarda kadroda olup, olmayacağı ile ilgili gelen soruya ise Buruk, "Kalan 10 maçta performansa bağlı. Bugün için kadroda düşünmedim. Bundan sonraki maçlar için her oyuncu bizim oynama potansiyeli olan oyuncular. Bugün için kadroda olmasını düşünmedim. Takım içerisinde aidiyetlere ve katkılara bakacağız. Bundan sonraki maçlarda bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL