Galatasaray, TFF Başkanı ve Kurullarını İstifaya Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, TFF Başkanı ve Kurullarını İstifaya Davet Etti

Galatasaray, TFF Başkanı ve Kurullarını İstifaya Davet Etti

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve tüm kurulları istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulüp, adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne sessiz kalan Büyükekşi'nin derhal istifa etmesini beklediğini açıkladı.

24.02.2024 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve tüm kurulları istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine ve hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı-alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz."

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararına tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var. Utanmazlar." mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, TFF Başkanı ve Kurullarını İstifaya Davet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, TFF Başkanı ve Kurullarını İstifaya Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement