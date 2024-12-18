Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı

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Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten hakem Kadir Sağlam'ın gözlemci notu belli oldu. Karşılaşmanın ardından hem Galatasaray hem de Trabzonspor hakem kararlarına tepki göstermişti. Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından hakem Sağlam'ın notu 8.2 olarak açıklandı.

18.12.2024 10:27
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 4-3 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

2 TAKIMDA İTİRAZ ETTİ

Zorlu karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın performansı tartışma yarattı. Maçın bitimiyle hem Trabzonspor hem de Galatasaray hakem kararlarına isyan ettiler.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası hakem kararlarından memnun olmadıklarını belirttiler. Öztürk, hakemlerin talimatla hareket ettiğini iddia ederken, Doğan ise yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi.

İYİ BİR NOT ALDI

MHK'nin Kadir Sağlam'a maç verip vermeyeceği merak edilirken derbinin gözlemci notu da ortaya çıktı. Kadir Sağlam'ın Galatasaray Trabzonspor maçından 8.2 puan alarak iyi bir yönetim sergilediği gözlemci tarafından değerlendirildi.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam\'ın notu ortaya çıktı

Kadir Sağlam, Galatasaray, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • M T:
    bu hakemin puanı en fazla 5 37 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    fenerasyon başkanı Hacıosmanoğlu koç görevini yerine getiren ve milyonlarca Galatasaray taraftarını ARKASINA alan değerli bir başkan 15 18 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray lı zaten 12 14 Yanıtla
  • ahmet demir:
    talimatı verenler düşük notmu verecek beyninnizi çalıştırın 24 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    İYİ NOT ALDIĞINA GÖRE VERİLEN TALİMATI YERİNE GETİRMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMİŞ DEMEKKİ GEÇEN HAFTAKİ SİVASSPOR GALATASARAY MALININ PUANI KALMİŞ MERAK ETTİM AMA KESİN BU HAKEM BOZUNTUSUNDAN DAHA YÜKSEKTİR 14 1 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Gözlemciye göz nakli tavsiyesinde bulunuyorum 12 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    performansı iyi değildi 5 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Bu adama 8.2 veren ondan daha aşağıda oturuyor galiba. Olayları görememiş. Muslerra nin yaptiklari 2 1 Yanıtla
  • Suayp Akgun:
    Hakemler torpilli , gözlemciler torpilli , hepsi birbirinin adamı olunca sonuç tabikide şaşırtmıyor. Ben bir futbol sever olarak ne federasyona güveniyorum nede onun kurullarına. Aklı başında olan herkes benim gibi düşünüyordur eminim. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı - Son Dakika
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