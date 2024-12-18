Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam\'ın notu ortaya çıktı

Spor

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 4-3 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

2 TAKIMDA İTİRAZ ETTİ

Zorlu karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın performansı tartışma yarattı. Maçın bitimiyle hem Trabzonspor hem de Galatasaray hakem kararlarına isyan ettiler.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası hakem kararlarından memnun olmadıklarını belirttiler. Öztürk, hakemlerin talimatla hareket ettiğini iddia ederken, Doğan ise yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi.

İYİ BİR NOT ALDI

MHK'nin Kadir Sağlam'a maç verip vermeyeceği merak edilirken derbinin gözlemci notu da ortaya çıktı. Kadir Sağlam'ın Galatasaray Trabzonspor maçından 8.2 puan alarak iyi bir yönetim sergilediği gözlemci tarafından değerlendirildi.