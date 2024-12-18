Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 4-3 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Zorlu karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın performansı tartışma yarattı. Maçın bitimiyle hem Trabzonspor hem de Galatasaray hakem kararlarına isyan ettiler.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası hakem kararlarından memnun olmadıklarını belirttiler. Öztürk, hakemlerin talimatla hareket ettiğini iddia ederken, Doğan ise yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi.
MHK'nin Kadir Sağlam'a maç verip vermeyeceği merak edilirken derbinin gözlemci notu da ortaya çıktı. Kadir Sağlam'ın Galatasaray Trabzonspor maçından 8.2 puan alarak iyi bir yönetim sergilediği gözlemci tarafından değerlendirildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı - Son Dakika
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