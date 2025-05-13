Galatasaray-Trabzonspor Türkiye Kupası Finali - Son Dakika
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Galatasaray-Trabzonspor Türkiye Kupası Finali

Galatasaray-Trabzonspor Türkiye Kupası Finali

Okan Buruk ve Muslera, final öncesinde zorlu maça ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

13.05.2025 20:59
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ZİRAAT Türkiye Kupası Final müsabakası öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Gaziantep'te yarın oynayacakları final maçıyla kupada 20'nci kez birbirlerine rakip olacak. Yarın Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi her iki takımın kafilesi Gaziantep'e geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı odasına bırakılan Türkiye Kupası ile birlikte gerçekleşen fotoğraf çekiminin ardından açıklamalarda bulunuldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor bir maç olacağını ve güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade ederek, bu hafta 2 kupayı birden alma durumları olduğunu o yüzden gereken mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Buruk, hak edenin kazandığı ve futbolun konuşulduğu bir maç olmasını temenni ederek, "Bizim için zor bir maç olacak. Cumartesi günü birbirimizi biraz daha tartmış olduk. Çok başa baş bir maç oldu. İlk yarı Trabzon'un pozisyonlar, sonra ikinci yarı performansı ile kazandığımız bir maç. Yarın da çok önemli bir maç var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz çok istekli, zor bir maç olacak. Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz. Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız. Final maçı her iki takım için de önemli. Bu ortamlarda her iki takım da kolay motive olabiliyor. O nedenle bir de motive bir şekilde maça odaklanmak istiyoruz. Kendi oyun anlayışımız var ama rakibin durumuna göre de planlar yaptık ve maç içerisinde de yapıyoruz. Mücadele gücü yüksek, oyun adına da zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor takım olarak ve özellikle hücum anlamda iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz, iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz. Gaziantep'te daha önce 1 yıl çalışmıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Umarım yarın güzel bir maç olur. ve kazanan taraf biz oluruz. Çok güzel bir statta oynayacağız. Ben buradayken stat yapım aşamasındaydı" dedi.

FERNANDO MUSLERA: HEDEFLERİMİZDEN BİRİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera ise, büyük bir maçın kendilerini beklediğini ve galip gelmek istediklerini ifade ederek, hedeflerinden birisi için de mücadele edeceklerini söyledi.

Muslera, "Hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz. Uğurcan kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Galatasaray tarihinin parçası olabilmek benim için çok önemli. Galatasray'ın en çok kupa kazanan oyuncusu Bülent Korkmaz önemli bir figür. Yarın kupa alırsak onu geçmek çok önemli olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Trabzonspor Türkiye Kupası Finali - Son Dakika

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