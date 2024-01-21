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Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek Fenerbahçe ile puanları eşitledi - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek Fenerbahçe ile puanları eşitledi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u 5-1 yenerek sarı-lacivertliler ile zirvede puanları eşitledi. Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Trabzonspor\'u yenerek Fenerbahçe ile puanları eşitledi
21.01.2024 - 21:14,
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u yenerek sarı-lacivertliler ile zirvede puanları eşitledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 54'e yükseltti. Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Aslan, Trabzon deplasmanından aldığı 3 puanla sarı-lacivertlilerle zirvede puanları eşitledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü RAMS Park'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek Fenerbahçe ile puanları eşitledi - Son Dakika
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