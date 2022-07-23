Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı - Son Dakika
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Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı

23.07.2022 08:26

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında birçok talibi bulunan 36 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Nolito'yu gündemine aldı. Son olarak İspanyol ekibi Celta Vigo forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra yeni kontrat yapmayan oyuncunun hangi takımla anlaşma yapacağı merak konusu oldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum hattında birçok eksiği bulunan sarı kırmızılı ekip kadrosunu İspanyol yıldızla güçlendirmek istiyor.

HEDEF NOLITO

La Grada'nın haberine göre, son olarak İspanyol ekibi Celta Vigo forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra yeni kontrat yapmayan Nolito'nun talipleri artmaya başladı. Bunlar arasında AEK, Almeria, Cadiz, Espanyol, Mallorca, Olympiacos, Panathinaikos gibi takımlar yer alırken Türkiye'den ise Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtildi.

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MANCHESTER CITY'DE FORMA GİYDİ

15 Ekim 1986 yılında İspanya'da dünyaya gelen Nolito, Sanluqueño kulübünün altyapısında yetişti. Daha sonra Valencia ve Barcelona'nın altyapılarında forma giydi. Ardından bedelsiz olarak Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibinden Celta Vigo'ya transfer olduktan sonra 2016'da 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye giderken 2017'de 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gitmişti. 2020'de ise eski takımı Celta Vigo ile yeniden anlaşan Nolito, sona eren sözleşmesiyle birlikte kulüpsüz kaldı ve henüz gelen teklifleri değerlendirmedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı - Son Dakika


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