Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.10.2022 22:51
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: NefHakemler: Yiğit Arslan, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan PazarcıklıGalatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Ross, Emin Bayram (Dk. 73 Metehan Baltacı), Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 79 Özgür Baran Aksaka), Oliveira (Dk. 63 Hamza Akman), Rashica (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu), Yusuf Demir (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Yiğit Arslan, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Ross, Emin Bayram (Dk. 73 Metehan Baltacı), Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 79 Özgür Baran Aksaka), Oliveira (Dk. 63 Hamza Akman), Rashica (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu), Yusuf Demir (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz), Seferovic, Gomis

GMG Kastamonuspor: Sefa Çirişoğlu, Ramazan Işık, Faruk Öcal (Dk. 83 Erman Bulucu), Kemal Aydemir, Şaban Özel (Dk. 82 Kadir Keleş), Mustafa Çaylı, Ömer Faruk Yücel (Dk. 59 Yasin Başaytaç), Hakan Olkan, Amir Emin Arlı (Dk. 46 Mehmet Bektaş), Ayhan Gürbüz (Dk. 46 Berkan Turan), Efe Görgülü

Goller: Dk. 27 Ramazan Işık (Kendi kalesine), Dk. 39 Seferovic, Dk. 53 Gomis, Dk. 56 Rashica, Dk. 65 Ross, Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Hamza Akman (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ayhan Gürbüz, Dk. 40 Hakan Olkan, Dk. 45 Ömer Faruk Yücel (GMG Kastamonuspor), Dk. 37 Gomis, Dk. 69 Hamza Akman (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.

27. dakikada Galatasaray öne geçti. Gomis'in pasıyla topla buluşan Rashica'nın ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta, savunmada Ramazan Işık'ın dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Sefa Çirişoğlu'nu da yanıltarak ağlara gitti: 1-0.

35. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.

39. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Berkan Kutlu'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Seferovic, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada Galatasaray'ın 3. golü geldi. Rashica'nın soldan yaptığı ortada ceza sahasında Oliveira kontrol ettiği topu, uygun durumda bulunan Gomis'e verdi. Gomis, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

56. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Gomis'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sefa Çirişoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0.

65. dakikada Galatasaray, skoru 5-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Ross kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 5-0.

74. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Gomis'in ara pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, topu yatarak müdahalede bulunmak isteyen kaleci Sefa Çirişoğlu'nun üzerinden filelere gönderdi: 6-0.

81. dakikada Galatasaray skoru 7-0 yaptı. Sağ taraftan atılan uzun pasla soldan ceza sahasına giren Hamza Akman'ın yerden vuruşunda, uzak kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 7-0.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakayı 7-0 kazanan Galatasaray, 4. tura yükseldi.

Kaynak: AA
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Galatasaray'da kupa rotasyonu Galatasaray'da kupa rotasyonu

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Emin Bayram, Okan Kocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

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