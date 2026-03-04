Galatasaray, UEFA\'nın verdiği cezaya itiraz etti

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynanacak rövanş maçı için 1 maçlık seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, cezanın gerekçelerini de kamuoyuyla paylaştı.
UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'a verilen cezanın üç farklı nedeni bulunuyor. Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olayları ve taşkınlıklar, taraftarların meşale yakması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.
Galatasaray yönetimi, verilen cezanın ertelenmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılıların yaptığı başvurunun kabul edilmesi halinde taraftarların Liverpool deplasmanındaki karşılaşmada tribünde yer alabileceği belirtildi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 10 Mart Salı günü Rams Park'ta oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de Anfield Stadı'nda yapılacak.
