Galatasaray, UEFA\'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta reklam panolarına elinin sıkışması sonucu sıra dışı bir şekilde sakatlık yaşayan Noa Lang için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

"UEFA'YA TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ''

HT Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ''Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz.'' dedi.

UEFA'DAN LIVERPOOL'A SORUŞTURMA

Öte yandan UEFA, Liverpool'a yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı. UEFA Disiplin Kurulu, Hollandalı oyuncunun sakatlığı sonrası müsabakanın oynandığı stadyumdaki teknik detayları incelemeye aldı.