Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı için basın toplantısı düzenledi

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Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya iki takımın teknik direktörleri ile kaptanları katıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her iki da buraya gelmeyi hak ettiğini belirterek, "İki takımdan biri Türkiye Kupası'nı kazandı, diğeri Süper Lig şampiyonu oldu. Şimdi iki takım da Süper Kupa'yı kazanmak istiyor. Taraftarlar maçtan dolayı heyecanlı. En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Maçın daha kaliteli geçmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Rakibimiz, yeni oyuncuları kadrosuna kattı. Yaptıkları transferler çok iyi. Hocaya (Giovanni van Bornckhorst) da hoş geldin demek istiyorum. Türk futbolu için hepimizin üstüne düşen görevler var. Geçen seneki gibi bu sene de Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

"Oyuncularımızdan en hazır olanları sahaya çıkartacağız"

Daha sezonun başında olduklarını belirten sarı-kırmızılı teknik adam, "İki takım da yüzde yüz hazır değil. Çok yüksek performans beklemek doğru olmaz. İki takım da kalitesini ortaya koyacaktır. Kaybeden bu seneyi kaybetmeyecek veya kazanan da bu seneyi kazanmayacak. Oyuncularımızdan en hazır olanları sahaya çıkartacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Futbol olarak güzel şeyler izlettirebileceğimizi göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçirdikleri hazırlık dönemini değerlendiren Buruk, "Yazın oynadığımız hazırlık maçlarına sonuç odaklı bakmıyoruz. Bu maçları oyuncuların performansını yükseltmek için yapıyoruz. Önceki senelere göre daha iyi başlayacağız. Oyuncularımız daha hazır, çünkü daha fazla birlikte çalışma fırsatı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

"İki takım da maçın uzatmalara gitmesini istemez"

Müsabakanın normal süresi ve uzatmalarının eşitlikle sonuçlanması ihtimali hatırlatılarak, penaltılar için özel bir çalışma yapıp yapmadıkları şeklinde yöneltilen soru üzerine Buruk, "İki takım da maçın uzatmalara gitmesini istemez. Böyle bir şey gerçekleşirse de buna adapte olacağız. İki takım da 90 dakikada maçı bitirmek ister. Son antrenmanı daha gerçekleştirmedik. İdmanda penaltılar için bugün çalışma yapabiliriz." yanıtını verdi.

VAR hakeminin yabancı veya Türk olmasıyla ilgilenmediklerini belirten Buruk, "Biz sadece saha içine bakıyoruz. Yeni bir federasyon başkanı seçildi. Bu seçimle de polemiklerin bitmesi gerekiyor. Umarım sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olur." şeklinde konuştu.

Süper Kupa'nın yeni modeliyle ilgili konuşan Buruk, "İspanya modeli gibi olacak. Oyuncuların daha hazır olduğu bir dönemde bu maçlar yapılır. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.

Büyük takımlarda teknik adamların her zaman stresli olduğuna dikkati çeken Buruk, "İstediğiniz kadar üst üste şampiyon olun. Büyük takımlarda hep baskı olur. Galatasaray'da bu çok daha fazla olur. Bu baskı hep olacak. Bu baskı bizi dinamik tutuyor ve işimize odaklanmamızı sağlıyor. Geçen sezonki başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Yaz döneminde de çok büyük baskı oldu. Bu baskının sebebi de taraftar sayımız. Bu çok normal bir durum." şeklinde görüş belirtti.

Muslera: "Hazırlık sürecini çok iyi geçirdik"

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera, yeni sezona başladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Önümüzde bir şampiyonluk daha var. Yıllarca Galatasaray'da şampiyonluk için mücadele ettim. Yarın da çok büyük bir rakibe karşı mücadele edeceğim. Harika bir maç olmasını istiyorum. Hazırlık sürecini çok iyi geçirdik. Yarın da bizim için bir başlangıç olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçlarının bir klasik olduğunu vurgulayan tecrübeli file bekçisi, "Rakiplerimize karşı mücadele etmek ekstra motivasyon oluyor. Bu maç da sezonun başına denk geldi. Buradan alacağımız bir galibiyet sonraki maçları etkileyecektir. Birçok defa Beşiktaş'la karşılaştık. Yarın da harika bir atmosfer olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Transferlerle ilgili konuşan Muslera, "Her kulübün en iyi oyuncuyu getirmek için araştırma yapması gerekiyor. Her gelen oyuncu da yüksek kalitede olacaktır. Hızlı adapte olabilen oyuncular olacaktır. Bazı futbolcular da Türkiye'deki futbolu tam bilmediğinden adapte olmakta zorlanabilir. Biz, yeni transfer yaparken hangi oyuncu neyi çok iyi yapıyor biliyoruz. Sonrasında adaptasyon daha kolay hale geliyor." diye konuştu.

Muslera, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un kendisine 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla attığı golle ilgili ise "Yılın en iyi golüydü. Söylenecek bir şey yok. Çok iyi bir goldü." açıklamasında bulundu.