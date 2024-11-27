Galatasaray ve Çin İlişkileri Gelişiyor

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Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek; Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Büyükelçilik heyetini makamında ağırladı.

Çin Büyükelçilik Heyeti, Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara da katıldı. Günün anısına hediye takdimi yapılırken, Başkan Dursun Aydın Özbek ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Galatasaray Televizyonu YouTube Kanalı'na da açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında iş birliğini büyütmek istediklerini belirten Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Büyükelçi kulübümüzü bugün ziyaret etti. Kendisine hoş geldin diyorum. Çok verimli bir toplantı yaptık beraber. Buradaki asıl amacımız Çin ile Galatasaray arasındaki sportif ve kültürel manadaki iş birliğini nasıl geliştirebiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Mutabakatımız şu yönde; iş birliğini daha da geliştirmek için daha sıkı çalışmak gereğini ikimiz de vurguladık. Bu ziyaret sonrasında da gerek Büyükelçilik nezdinde gerek Konsolosluk nezdinde gerekse Çin'i de ziyaret edeceğim. Oradaki temaslarımız çerçevesinde hem Galatasaray hem de Çin nezdinde oradaki taraftarlarımız için iş birliğini büyütmek iki ülke arasındaki kültürel manada alışveriş de sağlamak üzere Galatasaray bir misyon yükleniyor. Temasımız devam edecek. Şu anda Çinli bir basketbolcumuz var. Sayın Büyükelçiye söyledim; bir futbolcu ve diğer branşlarımızda da sporcu alışverişinde bulunmak suretiyle bu kültürel iş birliğini daha da geliştirmemiz mümkün olacak. Ziyaretinden dolayı Sayın Büyükelçiye çok teşekkür ediyorum, çok memnun oldum. Ben de kendilerini ziyaret edeceğim."

"İki taraf arasında iş birliği sürekli olarak güçlenebilir"

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise, "Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok meşhur olan bir spor kulübü. Çin tarafından da baya çok takipçisi oluyor. Az önce Sayın Başkanla güzel bir görüşme yaptık. İki ülkenin spor alanındaki iş birliği ikili ilişkiler için ne kadar önemli bir katkıda bulunacağına dair güzel görüşmeler yaptık. İki taraf arasında spor alanında daha fazla somut iş birliği yapabiliriz onu da konuştuk. İki taraf arasında iş birliği sürekli olarak güçlenebilir. Galatasaray Spor Kulübü'ne de daha fazla başarılar dilerim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL