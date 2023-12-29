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Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından toplantı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından toplantı gerçekleştirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesinin açıklanmasının ardından toplantı gerçekleştirdikleri otelden ayrıldılar. Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak açıklamasıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından toplantı gerçekleştirdi
29.12.2023 - 22:25,
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Sezer AFŞAR/ RİYAD,(Suudi Arabistan) -

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesinin açıklanmasının ardından toplantı gerçekleştirdikleri otelden ayrıldılar.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün, "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" şeklindeki ortak açıklamasıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından da Süper Kupa'nın ileri bir tarihe erterlendiği ortak bir yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantının yapıldığı otelden basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı.

Kaynak: DHA
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