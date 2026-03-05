Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir
05.03.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda A ve C grubu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final turunda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbirleri ile eşleşme ihtimali ortaya çıktı. Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde birbirinin rakibi olursa aynı hafta RAMS Park'ta hem ligde hem de kupada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda A ve C grubundaki maçların tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final turunda yaşanabilecek dikkat çekici bir eşleşme ihtimali ortaya çıktı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE BİRBİRİNE RAKİP OLABİLİR

Alınan sonuçların ardından grubunu lider bitiren ve seri başı olacak olan Galatasaray ile grubunu ikinci sırada noktalayarak iç saha avantajını kaçıran Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor. Eşleşme durumunda dev derbi RAMS Park'ta, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

1 HAFTADA İKİ DERBİ OYNANABİLİR

Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde birbirinin rakibi olursa aynı hafta RAMS Park'ta hem ligde hem de kupada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Böylece futbolseverler iki derbi heyecanı birden yaşayacak.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • jhbrd79qbd jhbrd79qbd:
    2 kez tıklarız arenada 4 2 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    hacı gerekırse kurallaeı degıstirir. feber 2 kez tenılmesın deyı rahat olun kuşlar babanız halleder 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:46:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.