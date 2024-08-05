Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe ise 3. Ön Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i elemesi durumunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise maçının galibiyle eşleşecek.

05.08.2024 14:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe ise 3. Ön Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i elemesi durumunda Slavia Prag-Union Saint- Gilloise maçının galibiyle eşleşecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Kura çekiminde organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'i elemesi durumunda play-off turunda Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler ise turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre) - Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan)/ Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/ Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/ APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/ Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/ PAOK (Yunanistan) - Sparta Prag (Çekya)/ FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/ Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)/ Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/ Rangers (İskoçya) - Salzburg (Avusturya)/ Twente (Hollanda) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu - Son Dakika
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