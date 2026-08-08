Galatasaray, Villarreal\'e 2-1 Yenildi

Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan Moleiro pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Pepe'nin yerden içeri çevirdiği topa Lemina elle müdahale etti. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Perez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

5. dakikada verilen penaltı kararına itirazlarını sürdüren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

5. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Osimhen, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu. 1-1

12. dakikada Osimhen'in pasında sağ kanattan topla ilerleyen Sane, ceza sahasının sağından pasını Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun topu sağına çekerek penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Luiz Junior'da kaldı.

41. dakikada ceza sahasının sağından Nicolas Pepe'nin yerden çevirdiği topa Mikautadze'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlara gitti. 1-2

51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza yayına ilerleyen Nicolas Pepe, Ayoze Perez ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağında tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz'ın kurtarışının ardından meşin yuvarlak kornere gitti.

60. dakikada Ayoze Perez'in pasında Buchanan, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, Selim Şenöz

Galatasaray: Günay Güvenç (Jankat Yılmaz dk. 46), Roland Sallai (Yusuf Sivaslıoğlu dk. 84), Mario Lemina (Arda Ünyay dk. 46), Ismail Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 73), Eren Elmalı (Abdülkerim Bardakcı dk. 66), Gabriel Sara (İlkay Gündoğan dk. 73), Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu dk. 66), Leroy Sane (Ada Yüzgeç dk. 84), Yunus Akgün (Berat Luş dk. 84), Barış Alper Yılmaz (Kaan Ayhan dk. 84), Victor Osimhen (Renato Nhaga dk. 66)

Yedekler: Enes Büyük, Davinson Sanchez

Teknik Direktör: Okan Buruk

Villarreal: Luiz Junior (Gulacsi dk. 46), Mourino (Freeman dk. 72), Foyth (Macia dk. 73), Veiga (Kambwala dk. 79), Carlos Romero (Navarro dk. 72), Nicolas Pepe (Akhomach dk. 72), Comesana (Cardona dk. 73), Gueye (Logan Costa dk. 80), Moleiro (Buchanan dk. 56), Ayoze Perez (Diatta 79), Mikautadze (Oluwaseyi dk. 72)

Yedekler: Ruben Gomez

Teknik Direktör: Inigo Perez

Goller: Victor Osimhen (dk. 5) (Galatasaray), Ayoze Perez (dk. 3 pen.), Mikautadze (dk. 41) (Villarreal)

Kırmızı kart: Okan Buruk (dk. 5) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Roland Sallai (Galatasaray), Mourino (Villarreal)