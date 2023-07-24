Galatasaray, Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

YILLIK 4 MİLYON 350 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

"YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"

Sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Zaha, şu ifadeleri kullandı: "Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğinde katkımı verip ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."