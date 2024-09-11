4 yıllık imza attı! Galatasaray, yeni Kerem Aktürkoğlu'nu buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

4 yıllık imza attı! Galatasaray, yeni Kerem Aktürkoğlu'nu buldu

4 yıllık imza attı! Galatasaray, yeni Kerem Aktürkoğlu\'nu buldu

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, yeni Kerem'ini yine 3. Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar, Bulvarspor'da forma giyen Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı. Bonservisine 7 milyon TL ödediği 19 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Cimbom, TFF'ye lisans bildiriminde de bulundu.

11.09.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Portekiz devi Benfica'ya gönderen Galatasaray, yeni Kerem'ini yine 3. Ligde buldu.

ALİ EFE ÇÖRDEK GALATASARAY'DA

Galatasaray, 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor'da forma giyen 19 yaşında kanat oyuncusu Ali Efe Çördek'i transfer etti. Her iki kanatta da oynayabilen Ali Efe, sarı-kırmızılıların U19 takımında görev alacak.

BONSERVİSİ 7 MİLYON TL

Gelecek vadeden bir futbolcu olan Ali Efe Çördek ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Ali Efe için 3. Lig ekibi Bulvaspor'a 7 milyon TL bonservis bedeli ödedi. Cimbom, 19 yaşındaki genç yetenek için TFF'ye lisans bildirimi de yaptı.

Galatasaray, yeni Kerem'ini yine 3. Lig'de buldu

ALİ EFE ÇÖRDEK KİMDİR

Ali Efe Çördek 6 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3. Lig takımı Bulvarspor'dan Galatasaray'a transfer olan kanat oyuncusu, her iki kanatta da oynayabiliyor. Futbol kariyerine 2019-2020 sezonunda Eskişehirspor altyapısında başlayan Ali Efe, bedelsiz olarak Selimiye altyapısına transfer oldu. 2022-2023 sezonunda altyapıdan A takıma çıkma başarısı gösteren 19 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda ise Bulvaspor altyapısına geçti. Burada da gösterdiği performansın ardından A takıma yükselen Ali Efe Çördek, geride kalan 2023-2024 sezonunda oynadığı 9 maçta 501 dakika sahada kaldı ve 3 gollük katkı verdi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 yıllık imza attı! Galatasaray, yeni Kerem Aktürkoğlu'nu buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar Koldemir: çok bulur yeni kerrmini bedavaya satın.onfan sonra kerem arayin 13 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Kim Ne Derse Desin Galatasaray'ın Scott ekibi çok iyi çalışıyor 3 9 Yanıtla
  • Fatma Öztürk: Ben de Leao'yu aldılar sandım. Bu nasıl başlık arkadaş... 2 1 Yanıtla
  • Şahabettin Kural: Kerem,cik 0 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Kerem gibi adamı bulsanız ne olacak? En az 50 milyonluk adamı 12 milyon avroya sattınız. Diyecek söz bulamıyorum. 0 0 Yanıtla

17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:34:53. #1.11#
SON DAKİKA: 4 yıllık imza attı! Galatasaray, yeni Kerem Aktürkoğlu'nu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement