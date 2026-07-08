Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
08.07.2026 21:49
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Galatasaray, Kemerburgaz'da kuvvet ve pas çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarına sürdürüyor.

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, günün ilk çalışmasında salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 9'a 3 pas çalışması yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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