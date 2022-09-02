Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı

02.09.2022 09:20
Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı

Galatasaray'ın geçtiğimiz gün el sıkıştığı ancak transferi için Fransız devi Paris Saint-Germain'den (PSG) onay beklediği yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te ultra lüks villa kiraladığı öğrenildi.

Uzun süredi Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'yi renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray artık son viraja girdi. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya liglerinde transfer döneminin sona ermesiyle Arjantinli futbolcu Galatasaray'a daha da yaklaştı. Avrupa'nın büyük liglerinden beklediği teklifleri alamayan Icardi, rotayı Türkiye'ye çevirdi.

GECELİĞİ 33 BİN LİRALIK OTELDE KALDI

Galatasaray yönetimi, Icardi'yi ikna etme adına son bir ayda büyük çaba sarf etti. Futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara, İstanbul'a getirildi. Kuruçeşme'de geceliği 33 bin lira olan lüks bir otelde ağırlanan Nara'ya kentin güzellikleri tanıtıldı ve transferin gerçekleşmesi halinde kendilerine tahsis edilebilecek villalar gösterildi.

BEBEK'TEKİ VİLLAYI BEĞENDİ

Wanda Nara'nın Bebek'te bir villa beğendiği, bunun üzerine villanın sahibiyle sözlü anlaşma yapılıp hazırda bekletildiği öğrenildi.

"COME TO GALATASARAY"

Bu arada Wanda Nara'nın Instagram'dan kendisine gönderilen, "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" mesajını beğenmesi sarı-kırmızı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı - Son Dakika
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