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Galatasaray, Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Galatasaray, Yılport Samsunspor\'u deplasmanda 2-0 yendi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını ve yürüyüşlerinin devam ettiğini söyledi. Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada, Samsunspor'un formu yükselen bir takım olduğunu belirtti ve oyuncularına teşekkür etti. Ayrıca, transfer sürecine de değinen Buruk, takımın hedefinin Avrupa kupalarında başarı olduğunu vurguladı.

02.02.2024 23:23
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Önemli bir galibiyet aldık, yürüyüşümüz sürüyor." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un son haftalarda formu yükselen bir takım olduğunu söyledi.

Zor bir deplasman maçına çıktıklarına işaret eden Buruk, "Samsunspor son 4 maçtır da yanlış hatırlamıyorsam yenilmiyordu. Tabii burada muhteşem bir taraftar desteği var. Maça etkili bir şekilde başladık. Çok erken goller bulduk. Devamında da tabii ki zaman zaman Samsunspor'un da yarattığı tehlikeler oldu. Bizim de yarattığımız tehlikeler oldu. Biraz daha dengeli geçti maç ama günün sonunda kazandığımız bir karşılaşma oldu. Skoru artırabilirdik ama Samsunspor'un da ikinci yarının başında yakaladığı pozisyon vardı. Burada skoru 2 değil, daha farklı maç da olabilirdi. Ben özellikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık, yürüyüşümüz sürüyor. Bu sene 24'üncü şampiyonluk için hedef koyduk. Bu şampiyonluk yolunda da çok önemli bir deplasmanı burada geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Buruk, amaçlarının bundan sonra kupa maçına hazırlanmak olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Kupası maçları başlıyor, yoğun bir fikstürden geçeceğiz. Özellikle şubat ayı bizim için çok yoğun. Bu yoğunluk içerisinde de maçları kazanmak bize moral olarak geri dönüyor. Bundan sonraki haftalarda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları

Transfer sürecine de değinen Buruk, şöyle devam etti:

"Transfer dönemi bizim için zor, takım için zor, başkan için zor, yönetim için zor. Gerçekten üzerimizde büyük baskılar oluşuyor. Bu bizim için de Samsunspor için de aynı şekilde geçerli. Transfer döneminde bazen gitmek isteyen oyuncular oluyor, bazen de göndermek istediğiniz oluyor. Ama gönderemediğiniz oyuncular ve bu kadro yapılanması içerisinde bu maçlara hazırlanmak tabii ki zor bizim için. Şöyle bir avantajımız var, şampiyonluk yolunda geçen sene çok önemli bir yol kat ettik. Kat ettiğimiz yol içerisinde çok tecrübeli oyuncularımız var ve bu oyun aklımız, oyun hafızamız da burada. Oyun içerisinde çok net bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Son idmanımızda oyuncularımızın ne kadar istekli olduğunu aslında gördük. Konsantre olduklarını gördük. Aslında bir gün önceden oyuncunun aşağı yukarı ne durumda olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Zorluklar içerisinde biz kendi içimizde bazen eksik kalan mevkileri de onarmaya çalıştık."

Hedeflerinin Avrupa kupalarında başarı olduğunu vurgulayan Buruk, "Bugün Avrupa için son gün biliyorsunuz. Avrupa listemizi oluşturup bundan sonra kalan bir haftada da eğer bize uygun bir oyuncu çıkarsa bunu gerçekleştireceğiz. Yabancı sayımızda bir boşluğumuz var. Bütçe olarak da yine ayırabileceğimiz bir bütçe var. Bu bütçe içerisinde de yine bir transfer olursa yapacağız. İstediğimiz gibi bir oyuncu çıkmazsa transfer yapmayacağız. Ama hedefimiz Galatasaray'ı hem ligde hem Avrupa'da büyük başarılara ulaştırmak." şeklinde konuştu.

Buruk, bugün 2 transfer yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti.

"Tam olarak istediğimiz oyuncuları tabii ki almaya çalıştık. Özellikle sol bekte elimizde iyi opsiyonlar var. Son maçlarda oynattığımız Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan yine bugün Berkan var. Yani bu oyuncularla birlikte o bölgede birçok çeşitlilik yakaladık. Orada Türk oyuncu kullanmayı düşünüyorduk. O yüzden daha çok Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalıştık. Bugün yaptığımız sağ bek transferi Sacha Boey'in yerine yaptığımız transfer oldu. Bakambu'ya iyi bir teklif gelmişti ve santrfor bölgesine bir transfer yaptık. Burada çok yoğun bir çalışma sergiledik. Özellikle başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuz takıma destek vermek için her zaman bizim yanımızdalar. Devre arası tabii ki transfer yapmak çok daha zor. Seçenek azalıyor. Fırsat transferi önümüzde olabilir. Bu anlamda başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim istediklerimizi her zaman yerine getirmeye çalışıyorlar."

Kaynak: AA

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