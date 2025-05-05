Galatasaray Zafere, Fenerbahçe Yenilgiye! - Son Dakika
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Galatasaray Zafere, Fenerbahçe Yenilgiye!

Galatasaray Zafere, Fenerbahçe Yenilgiye!

Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 ile geçerken Fenerbahçe, Beşiktaş'a derbide 1-0 kaybetti.

05.05.2025 22:22
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u farklı mağlup ederken, Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşması Mersin'de Hatayspor- Başakşehir arasında yaşandı. Turuncu-lacivertliler deplasmanda 4-2 galip geldi. Lider Galatasaray, kümede kalma savaşı veren Sivasspor ile karşılaşırken rakibini 4-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş ile derbi müsabakasına çıktı. Siyah-beyazlılar 3 puana uzanırken, sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında yara aldı. Zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle olan puan farkını 8'e çıkardı.

Ligde 3. sıradaki Samsunspor, Avrupa kupaları mücadelesi veren Eyüpspor'u farklı yendi ve üst üste 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi 57 puana yükselirken, Eyüpspor üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 50 puanda kaldı.

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Bodrum FK haftayı BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Antalyaspor - Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 2-0

Alanyaspor - Kayserispor: 1-1

Galatasaray - Sivasspor: 4-1

Hatayspor - Başakşehir: 2-4

Samsunspor - Eyüpspor: 3-0

Adana Demirspor - Göztepe: 1-2

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Zafere, Fenerbahçe Yenilgiye! - Son Dakika

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