Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük\'le karşılaşacak

Görüntüler internete sızdı! Orduevinde düzenlenen cinsel ilişki partisi Rusya'yı ayağa kaldırdı

3 yıldır Ukrayna ile savaşan Rusya'da orduya ait bir lokalde kaydedilen görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Üst düzey askerlerin cenaze törenlerinin gerçekleştiği Ekaterinburg'daki Merkez Askeri Bölge Subaylar Evi'nde çok sayıda insanın katıldığı bir cinsel ilişki partisi düzenlendiği ortaya çıkarken, internete sızan siyah-beyaz görüntülerde çok sayıda çıplak, maskeli ve kırbaç gibi aksesuar kullanan erkek ve kadının yer aldığı görülüyor.