Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük\'le karşılaşacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Maç saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayımlanacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve Serge Aurier forma giyemeyecek. Galatasaray, çeyrek finali geçmesi halinde yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

28.02.2024 09:17
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'da iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak - Son Dakika
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