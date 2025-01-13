Galatasaray Zirvede Farkı Korudu - Son Dakika
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Galatasaray Zirvede Farkı Korudu

Galatasaray Zirvede Farkı Korudu

19. haftada lider Galatasaray 8 puan farkla namağlup yoluna devam etti, 3 büyükler galip geldi.

13.01.2025 23:22
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray zirvede 8 puanlık farkı korurken, 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Eyüpspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 28 gol atıldı. Haftanın en golcü takımları Trabzonspor ile Göztepe oldu. İki ekip de taraftarları önünde rakiplerini 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

3 büyükler hata yapmadı

Lider Galatasaray, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir ile bu kez ligde kozlarını paylaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar deplasmanda 8. galibiyetini elde etti. Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray puanını da 50'ye yükseltti. Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Konyaspor'a konuk oldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son 2 dış saha maçında puan kaybı yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri Konya'da kazanarak zirvede puan farkının daha fazla açılmaması için hata yapmadı. Yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Bodrum FK'yı mağlup ederek galibiyeti hatırladı. Siyah-beyazlılar 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor ise Kayserispor'u 1-0 yendi ve puanını 36'ya çıkardı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Kayserispor - Samsunspor: 0-1

Hatayspor - Çaykur Rizespor: 1-2

Beşiktaş - Bodrum FK: 2-1

Sivasspor - Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 5-0

Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-0

Başakşehir FK - Galatasaray: 1-2

Konyaspor - Fenerbahçe: 2-3

Göztepe - Kasımpaşa: 5-0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Zirvede Farkı Korudu - Son Dakika

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