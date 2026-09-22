Galatasaray'da ağır yenilgi sonrası flaş tablo! 78 milyon euro, 1 asist - Son Dakika
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Galatasaray'da ağır yenilgi sonrası flaş tablo! 78 milyon euro, 1 asist

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için ödenecek toplam bedelin 78 milyon 520 bin euroyu aştığı belirtildi. Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu şu ana kadar toplam maliyetlerine kıyasla sınırlı skor katkısı verirken, 5 oyuncu içerisindeki tek asist Batrakov'dan geldi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için ödenecek toplam bedelin 78 milyon 520 bin euroyu aştığı belirtildi. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yeni transferlerin süreleri ve skor katkıları yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde yapılan takviyelerin performansı tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılıların Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu için kiralama ve bonservis bedelleriyle birlikte toplam 78 milyon 520 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.

LEAO'DAN SKOR KATKISI GELMEDİ

Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rafael Leao, Galatasaray formasıyla 4 maçta 230 dakika süre aldı. Portekizli yıldız, bu süre içerisinde gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilmesi planlanan Aleksey Batrakov ise 5 karşılaşmada 230 dakika sahada kaldı. Batrakov, Galatasaray'ın bu 5 yeni transfer içerisindeki tek asistini yapan isim oldu.

DENİZ GÜL DE GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ

Porto'dan 10 milyon euro karşılığında kadroya katılan Deniz Gül, 4 maçta toplam 155 dakika süre aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.

BITSHIABU HENÜZ FORMA GİYMEDİ

Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu için 3 milyon 520 bin euro kiralama bedeli ödendi. Fransız orta sahanın 26 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken henüz gol veya asist katkısı yapamadığı belirtildi.

Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu ise henüz resmi maçta forma giymedi. Fransız futbolcunun kiralama bedelinin 2 milyon euro, zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun ise 28 milyon euro olduğu aktarıldı.

78 MİLYON EUROLUK TRANSFERLERDEN 1 ASİST

Galatasaray'ın söz konusu 5 transferinin şu ana kadar ortaya koyduğu tablo dikkat çekti. 78 milyon 520 bin euroyu aşan toplam maliyete karşılık yeni transferlerden yalnızca Batrakov'un bir asist yaptığı belirtildi. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yeni transferlerin performansı da yeniden tartışılmaya başlandı.

Rafael LeaoGalatasarayDeniz GülSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Hahahahaha beter olun beteeer. Yağmurlu havada su veren itfaiyenin hortumu.... 4 4 Yanıtla
  • Ahmet1998* Ahmet1998*:
    Türk hakemleri olmasa küme düşer himmetsaray 4 2 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    okandan bi cacık olmaz otorıte yokkk 0 1 Yanıtla
  • kacmazkadir748 kacmazkadir748:
    kendini yere at penaltıyı kap devri bitti. şimdi var var yok öyle beleşten şampiyonLuk.... şimdi Kadıköy boğası uyandı artık geliyor gelmekte olan.. 0 0 Yanıtla
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