Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek isteyen Lazio'nun transfer gündemine Mauro Icardi geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio Sportif Direktörü Fabiani, Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili ilk teması gerçekleştirdi. Başkent ekibinin, bonservisi elinde bulunan Icardi'nin transfer hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istediği belirtildi.

MAAŞ BEKLENTİSİ TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna gelen Icardi'nin Lazio'ya transferinin kolay olmadığı ifade edildi. Arjantinli golcünün yüksek maaş beklentisinin transferin önündeki en büyük engellerden biri olduğu kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Icardi'nin kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek istediği öğrenildi. Lazio'nun ise gelecek sezon Avrupa hedefleri doğrultusunda Arjantinli yıldızı ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

LAZIO TRANSFERDEN UMUTLU

Icardi'nin Avrupa futbolundaki tecrübesi ve golcülüğü nedeniyle Lazio'nun transfer ihtimalini tamamen göz ardı etmediği belirtildi. Fabiani'nin gerçekleştirdiği ilk temasın ardından tarafların şartları değerlendirmesi bekleniyor.