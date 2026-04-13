Galatasaray\'dan Okan Buruk\'a destek

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı.
Galatasaraylı taraftarlar, puan kaybedilen maç sonrası özellikle teknik direktör Okan Buruk'a tercihleri ve oynattığı oyun nedeniyle büyük tepki göstermişti.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak teknik direktör Okan Buruk'a sahip çıktı. Deneyimli teknik adama desteğini gösteren Kavukcu, yaptığı paylaşımda "Dün, bugün ve yarın. Seninleyiz, inanıyoruz. Hocam da hocam…" ifadelerine yer verdi.
