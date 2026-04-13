Galatasaray\'dan Okan Buruk\'a destek

13.04.2026 20:35
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 1-1 sona eren Kocaelispor mücadelesinin ardından teknik direktör Okan Buruk'a sosyal medya üzerinden destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı.

OKAN BURUK ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Galatasaraylı taraftarlar, puan kaybedilen maç sonrası özellikle teknik direktör Okan Buruk'a tercihleri ve oynattığı oyun nedeniyle büyük tepki göstermişti. 

ABDULLAH KAVUKCU'DAN OKAN BURUK'A DESTEK

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak teknik direktör Okan Buruk'a sahip çıktı. Deneyimli teknik adama desteğini gösteren Kavukcu, yaptığı paylaşımda "Dün, bugün ve yarın. Seninleyiz, inanıyoruz. Hocam da hocam…" ifadelerine yer verdi.

