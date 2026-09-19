Galatasaray'ın tek rakibi Inter - Son Dakika
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Galatasaray'ın tek rakibi Inter

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Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılılar, maç başına ortalama 25 şut atarak hücum performansıyla göz dolduruyor. Cimbom, bu performansıyla Avrupa''da maç başına en çok şut çeken iki takımdan biri oldu.

Trendyol Süper Lig’de ilk 5 hafta geride kalırken topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray sergilediği hücum performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekiyor.

SÜPER LİG'DE LİDERLİK VE MÜTHİŞ SERİ

Sezonun ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra vites artıran sarı-kırmızılılar, takip eden 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı. En yakın takipçisi Beşiktaş’ın 1 puan önünde zirvede yer alan Okan Buruk’un öğrencileri, sahada sergilediği baskılı oyunla tüm maçlara ağırlığını koymayı başardı.

Galatasaray'ın tek rakibi <a class='keyword-sd' href='/inter/' title='Inter'>Inter</a>

MAÇ BAŞINA 25 ŞUT: AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan maçlarda rakip kalelere toplam 123 şut göndererek maç başına ortalama yaklaşık 25 şut ortalaması tutturdu. Bu performansıyla Galatasaray, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig genelinde maç başına en çok şut çeken iki takımdan biri oldu. İtalyan devi Inter ile birlikte bu istatistikte zirveyi paylaşan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki iştahıyla göz dolduruyor. 

Galatasaray'ın tek rakibi Inter
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın tek rakibi Inter - Son Dakika
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