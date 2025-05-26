Galatasaraylı genç futbolcuyu Yenikapı\'da şok eden protesto

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlamaları devam ediyor. Konserlerin ardından artık futbolcular sahneye çıkmaya başlarken ilgin bir an yaşandı.

ADINI DUYUNCA YUHALADILAR

Sarı-kırmızılılarda Efe Akman'ın adının anons edilmesiyle birlikte taraftarlardan yuhalamalar yükselmeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar sahneye gelen Efe Akman'ı protesto etti.

TORPİL İDDİALARI VARDI

Galatasaraylı eski futbolcu ve futbol direktörü Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman için bu sezon torpil iddiaları gündeme gelmiş ve taraftarlardan tepki görmüştü. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray A Takımı ile birlikte 8 maçta forma giydi ve 152 dakika sahada kaldı.