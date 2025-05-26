Galatasaraylı genç futbolcuyu Yenikapı'da şok eden protesto - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı genç futbolcuyu Yenikapı'da şok eden protesto

Galatasaraylı genç futbolcuyu Yenikapı\'da şok eden protesto
26.05.2025 07:54
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Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'daki etkinlikte sahneye çıkan futbolcu Efe Akman, taraftarlar tarafından protesto edildi. Akman'ın adının anons edilmesiyle birlikte yuhalamalar yükselmeye başladı. Eski futbolcu ve futbol direktörü Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman, bu sezon torpil iddialarıyla gündeme gelmiş ve taraftarlardan tepki almıştı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlamaları devam ediyor. Konserlerin ardından artık futbolcular sahneye çıkmaya başlarken ilgin bir an yaşandı.

ADINI DUYUNCA YUHALADILAR

Sarı-kırmızılılarda Efe Akman'ın adının anons edilmesiyle birlikte taraftarlardan yuhalamalar yükselmeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar sahneye gelen Efe Akman'ı protesto etti.

Galatasaraylı genç futbolcuya Yenikapı'da şok eden protesto

TORPİL İDDİALARI VARDI

Galatasaraylı eski futbolcu ve futbol direktörü Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman için bu sezon torpil iddiaları gündeme gelmiş ve taraftarlardan tepki görmüştü. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray A Takımı ile birlikte 8 maçta forma giydi ve 152 dakika sahada kaldı.

Galatasaray, Ayhan Akman, Efe Akman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı genç futbolcuyu Yenikapı'da şok eden protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay:
    Taraftar haklı orası limsenin babadinin çiftliği değil gitsin bir yerde oynasinda görelim kendini ispat etsin buyursun gelsin çok seviyorsa bu takimi 14 0 Yanıtla
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