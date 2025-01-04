Galatasaraylı taraftarlardan Göztepe maçında Fenerbahçelileri çıldırtacak Ali Koç pankartı - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı taraftarlardan Göztepe maçında Fenerbahçelileri çıldırtacak Ali Koç pankartı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar, RAMS Park'a Fenerbahçelileri kızdıracak bir Ali Koç pankartı astı.

04.01.2025 19:31  Güncelleme: 19:40
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ligin iddialı takımlarından Göztepe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmada Fenerbahçelileri kızdıracak bir pankart açtı.

OLAY YARATACAK ALİ KOÇ PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay yaratacak bir gönderme yaptı. Maç öncesi tribünlere 5 yıldızlı "Gitme, sana muhtacız" pankartı açıldı, yıldızlarda ise Ali Koç fotoğrafı yer aldı.

İşte o pankart;

Galatasaraylı taraftarlardan Göztepe maçında Fenerbahçelileri çıldırtacak Ali Koç pankartı

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlardan Göztepe maçında Fenerbahçelileri çıldırtacak Ali Koç pankartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Vadaa:
    Göz göz acımaz 3 yapar cinconu 8 75 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Doğru söylüyorlar ak 41 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yazık yakışmıyor 7 22 Yanıtla
  • Erol Saglam:
    siz fetoya feto size muhtaç 10 10 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    emin Erol o güzel a nnnanda bize muhtaç oe 7 3 Yanıtla
  • Fatih Yildiz:
    emin Erol anana slm söyle 3 5 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    maq maklubecileri sizi. 4 2 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    başka taraftarların bunu yaptığını görmedim ama bu karektersizler futbolcusu teknik heyeti başkanı hepsi aynı. 3 2 Yanıtla
  • HKNYLDN:
    Sen olmazsan nice şampiyonluklar alamayız koçum gitme etme nolur 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaraylı taraftarlardan Göztepe maçında Fenerbahçelileri çıldırtacak Ali Koç pankartı - Son Dakika
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