Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ligin iddialı takımlarından Göztepe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmada Fenerbahçelileri kızdıracak bir pankart açtı.
Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay yaratacak bir gönderme yaptı. Maç öncesi tribünlere 5 yıldızlı "Gitme, sana muhtacız" pankartı açıldı, yıldızlarda ise Ali Koç fotoğrafı yer aldı.
İşte o pankart;
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftarlardan Göztepe maçında Fenerbahçelileri çıldırtacak Ali Koç pankartı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)