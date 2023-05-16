Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir - Son Dakika
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Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

16.05.2023 22:48

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan alamaması durumunda Galatasaray, cumartesi akşamı Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Aslan, İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti.

GÖZLER KADIKÖY'DEKİ MAÇTA

Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın gözü kulağı perşembe akşamı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta olacak.

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ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

Galatasaray, Sivasspor'u mağlup edip Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde cumartesi akşamı şampiyonluğunu ilan edecek.

1 GALİBİYET YETİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor'la berabere kalır ya da yenilirse 68 puanda kalacak. 2'si hükmen olmak üzere 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabiliyor. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'dan 3 puan alacak olan Galatasaray, Sivasspor'u yenerse 82 puanı garantilemiş olacak.

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SON DAKİKA: Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir - Son Dakika
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