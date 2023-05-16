Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Aslan, İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti.
Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın gözü kulağı perşembe akşamı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta olacak.
Galatasaray, Sivasspor'u mağlup edip Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde cumartesi akşamı şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe, Trabzonspor'la berabere kalır ya da yenilirse 68 puanda kalacak. 2'si hükmen olmak üzere 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabiliyor. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'dan 3 puan alacak olan Galatasaray, Sivasspor'u yenerse 82 puanı garantilemiş olacak.
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