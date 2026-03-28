Gaziantep Basketbol Liderlik Peşinde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Basketbol, kaybettiği liderliği geri almak için kalan maçlarını kazanmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta liderlik koltuğunu Çayırova Belediyespor'a kaptıran Gaziantep Basketbol yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Sezona "Süper Lig" hedefiyle başlayan ve Şemsettin Baş yönetiminde iyi bir grafik çizen Gaziantep Basketbol, 10. haftadan 26. haftaya kadar yenilmezlik serisi yakaladı ve 11. hafta liderlik koltuğuna tırmandı.

Performansıyla göz dolduran kırmızı-siyahlı ekip, 26. hafta Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73, 27. hafta Fenerbahçe Koleji RAMS ekibine 86-82, 28. hafta OGM Ormanspor'a 86-80, 29. hafta Çayırova Belediyespor'a 96-93'lük skorlarla kaybetti.

Ligde geride kalan haftalarda 52 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, yaşanan kayıpların ardından lider Çayırova Belediyespor'u 1 puan geriden 3. sırada takip ediyor.

Gaziantep ekibi, kalan 5 maçını kazanarak şampiyonluk hedefliyor.

"Liderliği kaybetmek üzücü oldu"

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ve eksik oyuncuların yerini dolduramayınca kötü sonuçlar aldıklarını söyledi.

Çayırova Belediyespor'a kaybettikleri son maça tam kadro çıktıklarını ve iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Hakem kararlarında hatalar oldu, deplasmanda 2 bin kişinin maç boyu yabancı madde atması, inanılmaz derece baskı olmasına rağmen oyun bizim kontrolümüzde geçti. Son saniye basketiyle havada biten bir maçta kaybettik. Tabii ki o maçı deplasmanda kaybetmek çok üzücü oldu, liderliği de kaybettik. Öncesinde Bordo maçı ve Çayırova maçları arasındaki kaybettiğimiz Orman ve Fenerbahçe maçları bizim için çok yaralayıcı oldu. O iki maçı kaybetmeyip kazanabilseydik, yine liderdik."

Baş, hala liderlik şanslarının bulunduğunu, Çayırova Belediyespor'un kaybetmesi durumunda ikili averajın da kendilerinde olduğunu, ilk devre 22 sayı farkla kazandıklarını hatırlattı.

"Her maçta en az bir kişi sakat"

Takım olarak güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını, bunun talihsiz sakatlıklarla son bulduğunu ve 4 maçı da bu yüzden kaybettiklerini anlatan Baş, şöyle devam etti:

"Her maçta en az bir kişi sakat, Fenerbahçe maçında 3 kişi sakat, Neman maç içinde sakatlanıp maçı bitiremedi. Dönüp geldiğimizde Orman maçında tek yabancıyla oynadık. Çayırova maçı, liderlik maçıydı tam kadro gittik ama olumsuz sonuçlar ve olaylar bizi buldu. Maçı son saniye kaybettiğimiz için üzgünüz, kalan 5 maçı kazanıp liderliğe gitmek istiyoruz."

"Sezonun bu bölümü kolay değil"

Şemsettin Baş, ligin son bölümünün daha zorlu geçeceğini ve rakiplerin kaybetme ihtimali olduğunu belirterek, "Sezon başında bunları telafi edip kazanabiliyorduk ama sezonun bu bölümü kolay değil. Play-off'a girmek isteyen aday takımlar saldırıyor. Tam kadro olmayınca bu tip mağlubiyetler alınabiliyor, bu ligde hemen her şey olabilir, rakipler de kaybedebilir. Biz, maçlarımızı kazanıp en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu ligden ya lider çıkacağız ya da play-off'ta son ana kadar savaşacağız." diye konuştu.

Takım oyuncularından Erdem İlter ise 16 maçlık galibiyet serisinin sona ermesinin kendilerini üzdüğünü anlatarak, "Önemli bir avantajdı bu, onu şu an için kaybettik. 5 maçımız var, bunların hepsini kazanıp ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Rakiplerimizin kaybedeceği maçlar neticesinde şampiyon da olabiliriz. Yüzde 100'ümüzü verip kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bu salonu doldurduğu her maçta biz onlardan güç alıyoruz. Yine bizim yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 12:56:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.