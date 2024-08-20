Gaziantep Bisiklet Turizmi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep Bisiklet Turizmi Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep Bisiklet Turizmi Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde şehrin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla 'Gaziantep Bisiklet Turizmi Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda bisiklet turizminin önemi ve Gaziantep'in bu alandaki potansiyeli değerlendirildi.

20.08.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde şehrin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla "Gaziantep Bisiklet Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

Tarihi, kültürü, coğrafyası ve mutfağıyla turizmde büyük bir potansiyel vaat eden Gazi şehirde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde turizm çeşitliliğini arttırmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Temiz ve çevreci ulaşım olarak ön plana çıkan bisikletin kullanımının yaygınlaşması için altyapı yatırımları yürüten Büyükşehir Belediyesi, turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla Gaziantep Bisiklet Turizmi Çalıştayı kapsamında birçok ayrı kurumu bir araya getirdi.

Bisiklet turizmi her açıdan sunumlarla incelendi

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ile Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, önemli bir büyüme imkanı barındıran bisiklet turizminin Gaziantep'e katacakları değerlendirildi. Çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilgili birimlerinin yetkilileri, TGA temsilcileri, GATDO Başkanı ve üyeleri, EuroVelo Türkiye Temsilcisi, TÜRSAB ve GARO Başkanları katıldı. Çalıştayda kurumlar bisiklet turizminin her yönüyle hazırladıkları sunumlarla değerlendirdi. Gazi şehrin bisiklet turizmi konusunda olumlu ve olumsuz yanları ele alındı.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere turizmde dünyada önemli bir trend haline gelen bisiklet turizmi, Yeşil Şehir Gaziantep'in, turizm altyapısında çevreci yönüyle önemli bir yer bulması yönünde çalışmalar yapılması hedefleniyor.

"Dünya şehirlerinin diliyle konuşmazsak şehrin rekabet etme gücünü koruyamayız"

Çalıştayın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin ekolojisini temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için insanın yaşam kalitesini merkeze alan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Ulaştırmada hemen hızlı bir şekilde filolarımızı gençleştirdik. Şu anda hidrojenli otobüse geçmek için büyük bir çalışma yapıyoruz. Eğer biz Köln Belediyesi'nin, Paris Belediyesi'nin, Barselona Belediyesi'nin diliyle konuşamazsak bu şehrin rekabet etme gücünü koruyamayız. Almanya'da bisiklet yolunda 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorsa, bizim de bunu yapmamız gerektiğini düşündük. Bisiklet yollarına baktık 150 kilometrelik bisiklet yolunun şu anda 79 kilometresini tamamladık. Bu 150 kilometrelik hattı hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

"Bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor"

Başkan Şahin, konuşmasının devamında bisikletin insan sağlığı ve obezite ile mücadeledeki önemini yapılan uluslararası araştırmalarla örneklendirerek, "Şu anda biz engellilerin dünya bisiklet yarışmasını yapıyoruz. 7'den 70'e herkesin bisiklet yolunu kullandığı bir dünya istiyoruz. Çocukların bisiklet yolu kullanması için bisikletin güvenilir olarak kullanılır hale gelmesi lazım. Bu masa çok önemli. Eğer bu bir spor aracıysa sporların en güzeli. Eğer bu bir ulaşım aracıysa ulaşımların en güzeli. Bugün bindiğimiz her araba havayı, suyu, toprağı kirletiyor. Bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bisiklet yeşil ulaşımdır, sağlıklı yaşamdır. Daha temiz bir dünya, daha sağlıklı bir dünya için bunu birlikte başaracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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