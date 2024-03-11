Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kentin Madalya Sayısını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kentin Madalya Sayısını Artırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kentin Madalya Sayısını Artırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla kentin madalya ve kupa sayısını artırmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da düzenlenen Muay Thai Bölge Şampiyonası'nda 25 madalya kazanan kulüp, bölge şampiyonu oldu. Ayrıca Bingöl'deki Karate müsabakalarında da altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

11.03.2024 14:29  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla kentin madalya ve kupa sayısını artırmaya devam ediyor.

"Spor Dostu Gaziantep" düsturundan hareketle çocukları ve gençleri yeteneklerine uygun spor alanlarına yönlendirip eğitim fırsatı veren Gaziantep Büyükşehir, kentin spor kimliğini günbegün güçlendiriyor.

7-10 Mart 2024 tarihinde 350 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen Muay Thai Bölge Şampiyonası'nda GBB Spor Kulübü, 14 birincilik, 9 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplamda 25 madalyayı Gaziantep'e getirdi, takım halinde bölge şampiyonu oldu.

Bu kapsamda 24-25 Şubat tarihlerinde Bingöl'de okul sporları adı altında düzenlenen Karate Küçükler-Yıldızlar Grup müsabakalarında GBB Spor Kulübü sporcularından Batın Astekin, Hamit Akkartal, Mustafa Malki ve Zeynep Çalışkan altın madalya aldı. Talha Erdin ve Mushap Akkartal gümüş ise gümüş madalya elde ederken, Beren Bakar da bronz madalyanın sahibi oldu. Bingöl'deki tamamlanan turnuvada başarılarıyla göz dolduran GBB Spor Kulübü oyuncuları İzmir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bilek güreşinde 20 madalya, bir ikincilik, bir üçüncülük kupası

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Avrupa Milli Takım seçmelerinde de GBB Spor Kulübü rüzgarı esti. Bu kapsamda 8 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalyanın elde edildiği müsabakalarda engelli erkeklerde takım halinde 3'üncülük kupası kazanılırken, engelli kadınlarda takım halinde ise 2'ncilik kupası kazanarak yarışmayı tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Muay Thai, Şanlıurfa, Türkiye, Bingöl, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kentin Madalya Sayısını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:01 Dünya Kadınlar Günü’nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
14:59 Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:35 NATO’nun 32. üyesi olan İsveç’in bayrağı genel merkeze asıldı NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı
14:22 Adana’da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü
13:54 MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 15:48:53. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kentin Madalya Sayısını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement