Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kentin Madalya Sayısını Artırıyor

Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla kentin madalya ve kupa sayısını artırmaya devam ediyor.

"Spor Dostu Gaziantep" düsturundan hareketle çocukları ve gençleri yeteneklerine uygun spor alanlarına yönlendirip eğitim fırsatı veren Gaziantep Büyükşehir, kentin spor kimliğini günbegün güçlendiriyor.

7-10 Mart 2024 tarihinde 350 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen Muay Thai Bölge Şampiyonası'nda GBB Spor Kulübü, 14 birincilik, 9 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplamda 25 madalyayı Gaziantep'e getirdi, takım halinde bölge şampiyonu oldu.

Bu kapsamda 24-25 Şubat tarihlerinde Bingöl'de okul sporları adı altında düzenlenen Karate Küçükler-Yıldızlar Grup müsabakalarında GBB Spor Kulübü sporcularından Batın Astekin, Hamit Akkartal, Mustafa Malki ve Zeynep Çalışkan altın madalya aldı. Talha Erdin ve Mushap Akkartal gümüş ise gümüş madalya elde ederken, Beren Bakar da bronz madalyanın sahibi oldu. Bingöl'deki tamamlanan turnuvada başarılarıyla göz dolduran GBB Spor Kulübü oyuncuları İzmir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bilek güreşinde 20 madalya, bir ikincilik, bir üçüncülük kupası

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Avrupa Milli Takım seçmelerinde de GBB Spor Kulübü rüzgarı esti. Bu kapsamda 8 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalyanın elde edildiği müsabakalarda engelli erkeklerde takım halinde 3'üncülük kupası kazanılırken, engelli kadınlarda takım halinde ise 2'ncilik kupası kazanarak yarışmayı tamamladı. - GAZİANTEP