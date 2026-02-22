Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu

Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu
22.02.2026 17:16
Gaziantep FK, Trabzonspor'a karşı 1-2 geride tamamladığı ilk yarıyı oynadı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada orta sahada topu kapan Kozlowski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.

13. dakikada sağ kanattan Luis Perez'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in gelişine vole vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

21. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kale önüne çevirdiği topa Bayo'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Muçi'nin savunma arkasına attığı uzun pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

26. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa'nın vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

37. dakikada Kozlowski'nin kafayla gönderdiği pasta topla buluşan Bayo'nun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowksi, Karamba Gassama, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Nihad Mujakic, Melih Kabasakal, Victor Gidado, Myenty Abena, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Trabzonspor: Andre Onana, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Arseni Batagov, Wegner Pina, Chirist Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Mathias Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Mohamed Bayo (dk. 21) (Gaziantep FK) Felipe Augusto (dk. 24), Onuachu (dk. 26) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Oulai (Trabzonspor) - GAZİANTEP

Son Dakika Spor Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
